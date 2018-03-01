Мэр Киева распорядился отменить занятия в школах и детских садах в пятницу и субботу

Киевский городской голова Виталий Кличко своим распоряжением отменил занятия в школах и дошкольных учреждениях в пятницу и субботу, а также рекомендовал руководителям предприятий объявить в четверг короткий рабочий день в связи с непогодой.



"Пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. Хочу отметить, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить учения. Детским садам рекомендовали приостановить работу на 2 дня. Мы обращаемся ко всем организациям объявить сегодня короткий рабочий день, чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру ", - сообщил В.Кличко во время открытия пленарного заседания Киевсовета в четверг.



По прогнозам синоптиков, 2 и 3 марта в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. В пятницу температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза. В субботу - ночью 8-10°, днем 2-4° мороза.

