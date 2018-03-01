Абрамович продал свой украинский завод

Российская группа Evraz продала украинский Днепровский металлургический завод (Евраз ДМЗ) компании Senalior Investments, которая входит в DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом в четверг, 1 марта сообщила пресс-служба компании.



Покупку подтвердили и в пресс-службе группы DCH Александра Ярославского.



Как отмечается, завод был продан приблизительно за $106 млн. Приобретение было произведено путем покупки 100% акций.



Также Evraz рассматривала возможность продажи компании Евраз Южкокс в Украине.



Крупнейшие бенефициары российской группы Evraz - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.



Напомним, имя Абрамовича значится в санкционном списке США, известном как Кремлевский доклад.



В свою очередь, Ярославский в последние годы активно пополненяет портфель промышленных активов: его группа DCH уже приобрела Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков) и рудник Сухая Балка (Кривой Рог, 2017 г.). По официальной информации DCH, общая сумма инвестиций в проекты по харьковскому региону превысила $1 млрд. Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.



Днепропетровский металлургический завод находится в г. Днепр, является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Продукция предприятия поставляется в 44 страны, численность трудового коллектива - порядка 6000 человек.

