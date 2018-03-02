Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах

Президент Петр Порошенко призывает граждан снизить температуру отопления и избегать потери тепла в домах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Прикрутить - важная инициатива "Нефтегаз Украины", которая призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину.



Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус", - написал он.



Также Президент призвал избегать потери тепла в домах, а государственные учреждения - уменьшить температуру в помещениях.



"Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", - написал он.



Глава государства выразил уверенность, что в случае сплоченности украинцев Россия не сможет шантажировать Украину.

