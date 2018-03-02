Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно и на английском языке

Сервисные центры МВД Украины ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения (ПДД) на английском языке, поэтому отныне для иностранных граждан станет легче сдача теоретической части экзамена на право управления транспортным средством.



Как сообщает в пятницу пресс-служба Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД, язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. После выбора языка, в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта ГСЦ МВД.



"Это важное внедрение, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания всех его жителей. Ежегодно потребность в сдаче экзамена на английском чувствовали немало граждан, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным", - отметил начальник ГСЦ МВД Владислав Криклий.



В информации отмечается, что чтобы зарегистрироваться на экзамен для получения водительского удостоверения, иностранцам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода, действующую медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083/у) и свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

