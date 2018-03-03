Киевская прокуратура проверит Игоря Кочетова на предмет финансовых злоупотреблений

Киевская городская прокуратура решила объединить два уголовных производства, открытых в отношении председателя Федерации футбола Киева Игоря Кочетова, в одно большое дело. Об этом говорит блогер Кирилл Сазонов на своей страничке facebook.



«Имеет место злоупотребление служебным положением. Второе – коррупционная схема, в которой обвиняют главу федерации. Речь идет о нецелевом использовании средств в размере 1,6 млн. гривен. Рассказывают, что Кочетов отказался предоставлять инспекции из ФФУ финансовую отчетность о деятельности федерации футбола Киева, что вызвало определенные подозрения о состоянии дел и финансовой деятельности этой организации. Так что интерес правоохранителей вполне логичен» - подчеркнул он.



Одной из причин, послужившей поводом для открытия уголовного производства, мог стать отказ Игоря Кочетова предоставить финансовую отчетность о деятельности ФФК. Функционер не захотел объяснить, куда делись 1,6 млн. грн, которые местная федерация получала от ФФУ в последние годы.

