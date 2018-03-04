Киевлян предупредили о падении сосулек и снега с крыш
В Киеве из-за нестабильной температуры воздуха возникла опасность падения сосулек и снега с крыш.
Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.
"Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов - возможно падение снега, льда и сосулек", – говорится в сообщении.
Прохожих просят быть осторожными во время прогулок в парках: на деревьях также образуются опасные снежные покрова.
Владельцам автомобилей советуют не парковать машины возле домов.
Источник: Strana.ua
12:00