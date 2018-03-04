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- После зачистки у Рады зарегистрировано производство о возможном превышении полномочий полицией
После зачистки у Рады зарегистрировано производство о возможном превышении полномочий полицией
Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицией во время утренних событий возле Верховной Рады.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Прокуратура отреагировала на информацию СМИ о возможных неправомерных действий полицейских во время зачистки палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили пред парламентом.
"С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Досудебное расследование поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области.
Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", - говорится в сообщении.