Антон Янчук из АРМА наживается на памяти Небесной сотни, - расследование

Руководитель Нацагентства по вопросам розыска и управления активами (АРМА) Антон Янчук и его подрядчики по управлению имуществом из БЦ «Навигатор» Людмилы Русалиной (водочная компания «Петрус») используют фонда памяти Небесной сотни, чтобы прикрыть свій личный интерес на элитную недвижимость в центре Киева. Об этом в журналистском расследовании «Антон Янчук, музей памяти Небесной сотни и синие трусы» пишут журналисты сайта From - ua .

Как выяснили журналисты издания, в январе чиновники АРМА и «Навигатор» с участием неизвестных спортсменов буквально штурмом взяли «в управление» элитную квартиру в ЖК «Диамант» в самом центре Киева - на бульваре Тараса Шевченко, дом 27 Б. Широкое внимание к этому случаю было привлечено, поскольку чиновники АРМА тогда заявили, что это квартира принадлежит экс-министру доходов и сборов Александра Клименко. Хотя никаких доказательств этому, как обычно, не предъявили. Официально квартира принадлежит компании «Эксельсиор», которая по утверждениям военных прокуроров Матиоса каким-то образом связана с Клименко.





На фото – Антон Янчук

Для понимания, судя по сайту ЖК «Диамант», стоимость квартир в этом жилом комплексе колеблется от $455 тысяч до $2 миллионов. В АРМА заявили, что квартиру, в отличие от другой арестованной элитной недвижимости, в которой проживают сами сотрудники «Навигатора», сдали в аренду Фонду памяти небесной сотни.







Фото из Facebook Андрея Павленко. Он является руководителем Фонда памяти Небесной сотни, которому АРМА передала в аренду под офис квартиру в центре Киева стоимостью 2 миллиона долларов

Пользователи соцсетей отметили, что директор этого фонда Андрей Павленко, проводя видео экскурсии по своему новому «офису» стоимостью до 2х миллионов долларов, сам ходит по элитной квартире в … синих трусах. «Видимо, ему так удобнее чтить память героев Небесной сотни», - иронизируют журналисты.







Фото из Facebook Андрея Павленко

Сам Павленко, как директор БФ «Памяти Небесной сотни», недавно засветился в скандале со сносом памятника Шевченко в Виннице и установке на его месте памятника погибшим героям Небесной сотни, против чего выступили не только рядовые винничане, но и семьи самих погибших. Не менее громким был скандал с участием Павленко в марте 2015 года, когда его фонд «Памяти Небесной сотни» совместно с общественным движением «Освобождение» попытались, не дожидаясь завершения конкурса на лучшую идею постройки мемориального комплекса «Территория Достоинства» на Майдане, начать строить мемориал самостоятельно.

При этом, как выяснили журналисты From - ua , Павленко с декабря 2013 года является акционером ООО «Инженерно-консультационный центр «Мысль» Новочеркасского государственного технического университета» (Россия) и уже больше 18 лет активно пытается продвинуть разработанный этой компанией проект по строительству канатного метро в Украине. С 2010 года он предлагал реализовать проект в Крыму, а в 2017 году, уже будучи директором фонда памяти Небесной сотни, Павленко продолжал продвигать свою тему с канатным метро с Лукьяновки на Троещину. За «предпроектные» Павленко просил 50—100 тыс. евро, которые готовы освоить специалисты ростовского института. Как выяснили журналисты, в 2014 году – в самый разгар Майдана и начала войны на Донбассе - компания Павленко заключила контракты по полмиллиона рублей с федеральной противопожарной службой Ростовской области и ФСО РФ.

Журналисты издания предполагают, что квартиру на ЖК «Диамант» Павленко и его фонду сдали лишь для видимости, а на самом деле на элитное жилье в центре Киева претендует сам Антон Янчук. «Это такой себе откуп от Русалиной за допуск к тендеру и благоприятные условия для БЦ «Навигатор» по отжиму имущества», - пишет издание.