Песков прокомментировал ситуацию с "Нафтогазом" и "Газпромом"

"Газпром" будет защищать свои интересы в споре с "Нафтогазом". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН.



“Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду „Газпром“. Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни”, — сказал Д.Песков.



Он также отметил, что “Газпром” будет защищать свои интересы.



“Позиция „Газпрома“ хорошая известна, она достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать”, — подытожил Д.Песков.



Напомним коммерческий директор “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил, что переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а российская компания “Газпром”.

