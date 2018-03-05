Госбанки надо продать за пять лет – Минфин

Пятилетний срок является оптимальным для продажи четырех государственных банков. Об этом сегодня, 5 марта, заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает РБК-Украина. По ее словам, 5 лет - наиболее оптимальный срок для поиска потенциальных инвесторов.



"Мы провели достаточно основательную работу среди потенциальных покупателей, среди международных финансовых групп, которые еще не присутствуют на рынке Украины. Мы видим, что пятилетняя перспектива, по нашему мнению, является наиболее вероятным сценарием найти потенциального с высокой репутацией покупателя на все четыре актива в нашем секторе ", - заявила Маркарова.



Она также сообщила, что согласно концепции реформирования государственных банков, Минфин планирует приватизировать банки, которые будут наиболее готовыми к продаже, и сфокусироваться на улучшении системы управления в тех банках, которые были созданы, как государственные.

