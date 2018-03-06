Чем больше украинцы знают женщину-политика, тем меньше ей доверяют - опрос

Социологи отмечают корреляцию между уровнем известности женщины-политика и доверием к ней со стороны украинцев, выраженный формулировкой "чем больше уровень знакомства - тем выше уровень недоверия".



Согласно проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) исследованию, результаты которого обнародованы во вторник, в ходе опроса респондентам зачитывались имена некоторых женщин – украинских общественных и политических деятелей. Для каждого из названных имен опрашиваемые должны были сказать, знают ли они, слышали что-нибудь или же читали о данных лицах. В случае, если респонденты "знают" упомянутое лицо, то они должны были ответить на вопрос: "Насколько вы доверяете или не доверяете ей?".



Результаты опроса показывают, что наиболее известными из предложенных социологами женщинами-политиками являются председатель фракции "ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко (98% опрошенных), внефракционный нардеп Надежда Савченко (95%), депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец (77%), первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко (74%);



При этом заместитель спикера парламента Оксана Сыроид (47%) и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская (35%) имеют наименьшую среди озвученных социологами известность.



В целом опрос показал, что "уровень доверия ко всем женщинам ниже, чем уровень недоверия".



Так, наименьший уровень доверия у украинцев к В.Лутковской (6%), О.Сыроид (8%) и Н.Севченко (10%), а наибольший – к О.Богомолец (18%), Ю.Тимошенко (17%), и И.Геращенко (15%).



Вместе с тем, говорится в опубликованном релизе, "по балансу доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет) лучшие показатели у О.Сыроид и В.Лутковской (-11%), далее О.Богомолец (-14%) и И.Геращенко (-19%) , затем Ю.Тимошенко (-44%), Н.Савченко (-56%).



Опрос проводился с 9 по 18 февраля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории.



Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

