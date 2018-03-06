Столтенберг: НАТО сохранит присутствие в Ираке по просьбе официальных властей

НАТО сохранит присутствие в Ираке и продолжит оказывать поддержку ВС страны в соответствии с запросом Багдада.



Об этом, как сообщил во вторник телеканал Al Sumaria, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, находящийся с официальным визитом в арабской стране.



Заявление генсека прозвучало спустя несколько дней после решения иракского парламента потребовать от правительства обозначить сроки вывода иностранных военных из страны после разгрома террористической группировки "Исламское государство".



"Мы здесь, потому что Ирак этого хочет", - сказал Столтенберг, указав, что альянс получил письменный запрос от премьер-министра Хейдара аль-Абади. При этом он заверил, что НАТО "не задержится слишком долго" в республике и "продолжит подготовку [иракских сил], чтобы не допустить повторного появления ИГ".



Как пояснил генсек альянса, участвующие в программе поддержки страны НАТО сосредоточили усилия на тренировке местных силовиков, особенно в области разминирования и военно-полевой хирургии. В их задачу входит создание "военных академий и помощь в проведении институциональных реформ, в том числе в борьбе с коррупцией".



В понедельник иракский премьер провел встречу со Столтенбергом в Багдаде, на которой подтвердил важность продолжения сотрудничества с НАТО. В середине февраля генсек альянса анонсировал новую небоевую миссию по тренировке иракской армии.



Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране, однако позднее неоднократно говорил, что операции по зачистке республики от боевиков продолжаются.

