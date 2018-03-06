Корью заболели более шести тысяч украинцев

С начала 2018 года корью в Украине заболели около 6,5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Госучреждения Центр общественного здоровья МОЗ Украины Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 6 марта.



"По оперативным данным, за девятую неделю корью заболели 684 человека, из них 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели 6 484 человека - 2 226 взрослых и 4 258 детей", - сообщил он.



Из общего числа заболевших госпитализированы были 4 421 человек.



По словам Ляшко, с начала года от кори в Украине умерли семь человек, среди которых пять детей и двое взрослых. "Пять человек умерли в Одесской области, один - в Ивано-Франковской, а также один - в Закарпатской", - подчеркнул он.



Ляшко рассказал, что больше всего людей корью болеет в Ивано-Франковской (1 426) и Закарпатской (1 138), а меньше всего – в Харьковской, где зафиксировано всего два заболевания.

