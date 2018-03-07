В Украине в ближайшие сутки ожидается потепление

В Украине в ближайшие сутки 7 марта вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы ожидается существенное повышение температуры, но погода будет пасмурной и с осадками, сообщает Укргидрометцентр. В западной и южной части страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, днем на Закарпатье сильные осадки; температура ночью около 0°, днем 2-8° тепла; в Крыму и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла.



На остальной территории ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед; температура ночью 0-5° мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях 6-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.



На дорогах страны гололедица, ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве 7 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 марта самая высокая температура днем была 16,3° в 1995 году, самая низкая ночью -24,9° в 1964 году.



В Украине 8 марта прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, лишь в южных регионах днем и большинстве западных областей – без существенных осадков.



Ночью на дорогах кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Черниговской и Сумской областях 1-6° мороза, днем в южной и западной части 4-9° тепла, на юге Одесской области и Закарпатье 10-12°).



В Киеве 8 марта небольшой мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах кое-где возможна гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

