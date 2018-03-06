Медведчук: Для Киева критически важно заключить новый контракт с РФ на транзит газа

Очередной виток «газовой войны» вскрыл проблему, которую долгое время замалчивали во власти: Украина рискует лишиться транзита российского газа. Об этом в своей статье для «Сегодня» пишет Виктор Медведчук.

Он указал, что доход от транзита российского газа через ГТС Украины в страны ЕС по итогам 2017 года составил около $3 млрд. «Это позволяет поддерживать украинскую трубу в рабочем состоянии и делает газотранспортную систему страны инвестиционно привлекательной. Но контракт с «Газпромом» о транзите российского газа истекает 1 января 2020 года. И если он не будет продлен, то ситуация изменится кардинально. По оценкам экспертов, речь идет не только о неполученной прибыли: в этом случае стоимость ГТС ― основного украинского актива ― снизится как минимум в 5 раз. Газотранспортная система превратится в груду металлолома», — отметил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

По его словам, есть ряд тенденций, свидетельствующих о том, что это действительно может произойти. Во-первых, в первые два месяца 2018-го Украина сократила транзит природного газа на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ― до 12,3 млрд кубометров. Во-вторых, Россия намерена диверсифицировать поставки голубого топлива. После запуска двух ниток газопровода «Северный поток», пишет Медведчук, объемы транзита газа через ГТС Украины уже сократились на 20 млрд кубометров, а с запуском «Северного потока-2» и двух ниток «Турецкого потока» вполне вероятно, что Украина вовсе не будет использоваться как транзитерголубого топлива.

«Для Киева критически важно заключить новый долгосрочный контракт на транзит природного газа, способный обеспечить загрузку газовой трубы в объемах свыше 60 млрд кубометров ежегодно. Причем начинать переговоры о заключении контракта на выгодных для Украины условиях необходимо не накануне 1 января 2020 года, а уже в ближайшее время. Однако вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, представители еврореформаторской команды работают на усиление противостояния с «Газпромом», —заявил политик.

По его мнению, еврореформаторы, расписавшиеся в собственном непрофессионализме, не способны вести диалог в интересах Украины и ее граждан. Кроме того, Медведчук указал, что итог воинствующей риторики официального Киева будет иметь негативные последствия для Украины: альтернативы российскому газу для загрузки украинской ГТС не было, нет и не будет, а потому в случае прекращения сотрудничества с Россией единственное, что останется Киеву, ― открыть музей газотранспортной системы Украины.

«Скажу больше: идея передачи ГТС в концессию так называемым стратегическим партнерам без участия РФ утопична по своей сути… Самым оптимальным выходом из ситуации, позволяющим сохранить украинскую ГТС, является создание газотранспортного консорциума с участием РФ как поставщика газа. Это гарантировало бы бесперебойную загрузку украинской трубы российским голубым топливом. Но работу над таким проектом нужно начинать уже сегодня, — подчеркнул В. Медведчук. — Только после подписания выгодных для Украины контрактов, гарантирующих бесперебойные поставки энергоресурсов, можно будет вести речь об энергонезависимостистраны».