Госдеп отказался помогать Насте Рыбке

Госдепартамент США не будет помогать находящейся в таиландской тюрьме гражданке Беларуси Насте Рыбке. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.



Она отказалась комментировать утверждения Рыбки, о том, что ей якобы известна информация о российском вмешательстве в выборы в США Нойерт отметила, что эти заявления звучат, как очень странная история.



Кроме того, Нойерт заявила, что США готовы помогать только американским гражданам. А Рыбка не является американской гражданкой.



Ранее полиция Таиланда арестовала Рыбку за проведение нелегального "секс-тренинга". Вместе с ней задержали восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также одного гражданина Латвии.



Задержанные через своих адвокатов передали письмо в посольство США в Бангкоке, в котором попросили предоставить им политическое убежище. Вашукевич также обещала рассказать что-то о вмешательстве РФ в американские выборы в обмен на освобождение.

