Данилюк: прогресс с МВФ достигнут по всем направлениям

Во время визита в Киев группы экспертов Международного валютного фонда 12-16 февраля удалось достичь прогресса по всем направлениям. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью РБК-Украина.



"Прогресс в результате визита достигнут по всем направлениям. Провели встречи со всеми участниками процесса. Сейчас продолжаются активные консультации с миссией Фонда в Вашингтоне", - отметил он.



В то же время детали министр отказался уточнять: "Но прогресс я подтверждаю".

