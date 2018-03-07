Ляшко назвал политическим заказом обыски у своего помощника

Лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника, отвергнув обвинения в его адрес и назвав их "политическим заказом" с целью дискредитации его команды.



Ранее в среду интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в доме у помощника Ляшко Олега Богачова. По данным издания, обыски проходят по делу о предложении взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.



"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачова, который якобы предлагал взятку Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого… Не себе в карман, а людям Богачов добивается современного оборудования в больницу, и его за это преследуют… Выполняя политический заказ, уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.



Политик заявил, что его партия как и прежде требует отставки Супрун, иначе его команда грозится прийти на следующее заседание правительства.

