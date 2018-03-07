Венгры Закарпатья призвали ввести в регион наблюдателей ОБСЕ

Общество венгерской культуры Закарпатья считает миссию ОБСЕ в регионе крайне необходимой. Об этом говорится в заявлении президиума общества, сообщает Mukachevo.net. «ОО «ОВКЗ - КМКС» приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива», - говорится в заявлении.



Издание отмечает, что с предложением направить миссию ОБСЕ на Закарпатье выступил пока только официальный Будапешт, причем дважды – в заявлениях министра МИД Пийтер Сийярто.



В то же время глава МИД Украины Павел Климкин назвал идею с миссией ОБСЕ в Закарпатье «полным бредом».



Кроме того, в своем заявлении КМКС также «считает обнадеживающим задержания и заключения под стражу правоохранительными органами лиц, подозреваемых в подрыве 27 февраля в Ужгороде центрального офиса нашей организации».

