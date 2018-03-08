МИД Украины призвал Польшу к молитве

Министерство иностранных дел Украины призывает Польшу к продолжению совместного примирения, которого ожидают украинцы и поляки.



Такой была реакция украинского внешнеполитического ведомства на обеспокоенность МИДа Польши маршем националистов, организованным во Львове.



Поляки выразили надежду, что украинская власть отмежуется от взглядов, которые представляют организаторы националистической манифестации во Львове и организации, которые с ними связаны.



"Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с российским агрессором", - сказано в комментарии на сайте МИД Украины в среду вечером.



В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Украина выступает категорически против призывов к насилию или разжигания межнациональной розни.



"В то же время, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - сказано в комментарии.



В МИД отмечают, что Украина видит своей задачей "решение спорных моментов, а не усиление разногласий".



"Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны", - отмечают в МИД.



По мнению Киева, недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти.



"Мы готовы к продолжению совместного примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков. Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться", - сказано в комментарии.

