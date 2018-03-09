Рубан: Я никогда не работал с Медведчуком, у меня нет большего врага

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что никогда не работал с Виктором Медведчуком. Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта.

В ответ на вопрос журналиста, общался ли он с Виктором Медведчуком по поводу своего задержания, Рубан заявил: «Мы не родственники, я не работал с ним никогда. Я ответил на вопрос? Что ж вы меня связываете с Медведчуком, ну нет у меня большего врага, чем он».

Напомним, что задержание Владимира Рубана произошло вчера, 8 марта, на украинском блокпосте на линии разграничения в зоне АТО между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Рубан был задержан на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. 9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана — взятие под стражу без возможности внесения залога на 60 дней.



Ранее заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», народный депутат Украины Василий Нимченко заявил, что Владимир Рубан дискредитирует работу по освобождению удерживаемых лиц, которую ведет Виктор Медведчук, как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы. «Его действия действительно напоминают поведение рыбы реморы, которая, согласно греческой мифологии, присасываясь к корпусу кораблей, задерживает их в пути. Действуя по принципу «а баба Яга против», Рубан продолжает делать умный вид при плохой игре, ревизуя каждый факт обмена или возвращения заложников», — отметил Нимченко.