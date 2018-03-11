В МВФ отказались назвать дату очередного транша для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) не готов назвать дату очередного транша для Украины, несмотря на поддержку постоянного диалога в рамках четырехлетней программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF). Как сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, на данный момент не определена даже дата визита оценочной миссии на Украину.

По словам Райса, дискуссия с властями Украины "является постоянной". Он также напомнил, что недавно группа экспертов МВФ в Киеве обсуждала "технические вопросы" в контексте программы реформ.



"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об Антикоррупционном суде", - подчеркнул Райс.



Представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса на Украине", а также осуществления шагов "в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях".



"Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", - резюмировал Райс.

