ОБСЕ: ситуация на Закарпатье спокойная

ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная. Такое заявление в эфире Радио НВ сделал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.



По его словам, в течение последних недель миссия уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров.



"В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.



Также он добавил, что для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей. Свои наблюдения миссия изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.



Напомним, пожар в офисе Общества венгерской культуры случился в ночь с 26 на 27 февраля. Это второй поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья за последний месяц. 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Поджог переквалифицировали в теракт.



Ранее Общество венгерской культуры призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.

