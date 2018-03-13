Нацбанк введет в оборот новые деньги

В Украине вместо бумажных купюр стоимостью 1,2,5 и 10 гривен введут металлические монеты соответствующего номинала. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). «Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении», — отмечается в сообщении НБУ.



Презентация монет пройдет в Нацбанке 14 марта, в ней примут участие представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора НБУ, а также авторы эскизов новых денег.

