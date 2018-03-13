В США повысили прогноз по добыче сланцевой нефти

Минэнерго США повысило прогноз по добыче сланцевой нефти в стране в апреле до 7 млн баррелей в день, что на 131 тысячу баррелей в день превышает ожидаемый мартовский уровень.



Об этом говорится в ежемесячном отчете Управление энергетической информации (EIA), сообщает Прайм во вторник, 13 марта.



"Такой скачок добычи сланцевой нефти усиливает тревогу относительно того, что совокупный объем добычи нефти в США, который составляет 10 млн баррелей в день, в этом году приблизится к 11 млн баррелей в день. Такой рост приведет к избытку предложения на рынке нефти", – говорится в сообщении.



Отмечается, что самый сильный рост объемов добычи наблюдается в Пермском нефтегазовом бассейне в Западном Техасе. Ожидается, объемы добычи нефти в апреле в этом районе вырастут на 80 тысяч баррелей в день и составят 3,2 млн баррелей в день.

