Рада ввела мораторий на банкротство Черноморнефтегаза

Верховная Рада ввела мораторий до 1 января 2019 года на банкротство государственной компании Черноморнефтегаз. За соответствующий законопроект с учетом предложений президента Петра Порошенко проголосовали 230 депутатов, передают Українські Новини.



Как отмечается, законопроект также предусматривает, что предоставленные Черноморнефтегазу специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории, срок действия которых закончился в период аннексии Крыма, будут автоматически продлены на период временной оккупации.

