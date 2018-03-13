Директором ЦРУ впервые станет женщина

Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщал президент США Дональд Трамп в "Твиттер".



Д.Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.



"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Д.Трамп.



"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ, для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Дж.Хаспел "Вашингтон пост".



Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.



Дж.Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.



Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Д.Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

