Международная платежная система TYME нарушала санкции Президента Украины

В 2015 году Украина впервые расширила санкции по отношению к Российской Федерации, ограничив среди прочего деятельность ряда российских платежных систем. Соответствующее решение закреплено указом президента Украины №467/2016. Согласно документу, вводится запрет на работу в Украине и отменяется регистрация договоров резидентов об участии в международных платежных системах "Золотая Корона" (ее платежная организация — РНКО "Платежный центр") и "Международные денежные переводы Лидер" (ее платежная организация — НКО АО "Лидер").



Кроме того, водится запрет согласования условий и порядка деятельности в Украине международных платежных систем "Юнистрим" (ею управляет АО КБ "Юнистрим"), "Колибри" (управляет Сбербанк России), "Anelik" (управляет ООО КБ "Анелик Ру") и системы "Blizko" (управляет АКБ "Связь-Банк"). Кроме того, отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в этих платежных системах.



Далее, обратим внимание на список участников платежной системы Тайми, которые несут всю полноту ответственности перед регулятором рынка (Национальный Банк Украины) за деятельность и нарушение санкций Президента Украины правилами перевода локальной Платежной Системы, членами которой они являются:



Перечень участников платежной системы:



ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Платежный Центр ";

ООО "ФК" СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ";

ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" СИСТЕМА ";

АО "КИБ";

ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ";

ООО "ЮАПЕЙ";

ООО "ФК Актиния";

ООО "ПУПС";

ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ";

ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Кредитор ХХI";

ООО "УКРФИНСТАНДАРТ";

ООО "ЭПС";

ПАО "КБ" ГЛОБУС ";

ОАО "КРИСТАЛБАНК";

ООО "МИРА ФИНАНС";

ООО "УПР";

ООО "ПОСТ ФИНАНС";

"Глобальные денежные Переводы (Грузия)";

"MAYZUS Financial Services Limited (Великобритания)";

ООО "ФОРТЕКС-ФИНАНС";

"Джеорем (Грузия)";

ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ";

ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Поллукс";

"ALBERCOM LTD (Израиль)";

ОАО "Юнекс Банк";

ПАО "БАНК ВОСТОК";

ПАО "КБ" Земельный Капитал ";

"Мани Муверс (Грузия)";

"UPT Odeme Hizmetleri (Турция)".

ПАО "КБ АКОРДБАНК";

ПАО "БАНК Богуслав";

ООО "Пейран";

ПАО КБ "ПРИВАТБАНК";

ПАО "БАНК АЛЬЯНС";

VKS MONEY TRANSFER LIMITED (Англия);

ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРЦ";

ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУП";

Payment Planet s.r.o. (Чехия);

ООО "ФК ПАРТНЕР";

LLC "International Financial Services" (Грузия);

LLC "Imperial Credit" (Грузия).







Далее после опубликования официальной статистики от НБУ в феврале 2018 года последовала череда разгромных и обличительных статей журналистских расследований о нарушений МПС Тайми в работе с санкционными компаниями в Украине, в частности журналистское расследование известного международного журналиста и обозревателя Александра Дубинского против террористической деятельности МПС Тайми и его бенефициара Игоря Мазепы.



Апогеем было заявление генерального директора Евгении Каниной МПС Тайми: "Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие” – прокомментировала новость о нарушениях санкций Президента Украины операционный директор TYME Евгения Канина. Евгения Канина не добавила, что уголовную ответственность по ст 258 УК Украины несет в полной мере каждый из вышеупомянутых участников данной несчастливой платежной системы Тайми на ровне с самой Евгенией Каниной. Ниже максимально детально описано движение денежных средств от запрещенной санкционной ПС Золотой Короны к украинской международной платежной системы TYME.



Украинский Финансовый Клуб и Ассоциация помощи воинам АТО направила открытое обращение к секретарю главы РНБО А.В. Турчиновому , руководителю СБУ В.С. Грицаку , Президенту Украину от 12 марта 2018 с просьбой ввести персональные санкции против гражданина Украины Каниной Евгении и самой платежной системы Тайми за пособничество и финансирование террориризма, за их работу с санкционной платежной системой "Золотая Корона".



Основанием для применения санкций стал Закон Украины "О санкциях", согласно которому он был принят Верховной Радой Украины в связи с необходимостью "безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, включая враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспроприацию собственности государства, физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".



Отдельно отметим о том, что финансовое сообщество банкиров Украины внимательно следит за мерами, который применит глава департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза и и.о. Главы НБУ Яков Васильевич Смолий к МПС Тайми и к ее руководителю Каниной Е. за нарушения санкций Президента Украины.