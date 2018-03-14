Страна минимальной зарплаты

Правительство утверждает, что 4,5 млн. украинцев стали получать больше денег после повышения минимальной зарплаты. Эксперты говорят, что выросло число тех, кто официально зарабатывают минимум. На сегодня из 16,1 млн. работающих 5,8 млн. получают 3723 грн. Это рекорд для стран, претендующих на звание «цивилизованных». Правда, прибавилось и высокооплачиваемых лиц. Победа над бедностью обеспечена в основном за счет окладов депутатов и чиновников.



Недавно премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Украину ждет “весна реформ". Последует ли за “весной реформ” лето экономического роста, он не уточнил. Зато пообещал, что действия правительства точно отразятся на позиции Украины в следующем рейтинге Doing Business, при составлении которого будет учитываться период с июня 2017-го по июнь 2018-го.



Кроме этого, Гройсману перед будущими выборами хочется вырвать страну из еще одного рейтинга, на сей раз позорного: согласно индексу нищеты Bloomberg’s Misery Index, Украина вошла в десятку самых бедных государств мира. Рейтинговое агентство Moody’s оценивает уровень нашего ВВП на душу населения в пределах $2 тыс. Для сравнения: в России он достигнет $10 тыс., в Казахстане – более $8 тыс.



В то же время Госстат и правительство декларируют значительный рост заработных плат и снижение уровня бедности. За год средняя зарплата выросла более чем на 30%. Главным образом из-за повышения минимальной, так как при подсчете средней зарплаты весь фонд заработной платы делят на количество официально работающих.



Что же касается бедности, то на итоговой пресс-конференции прошлого года министр социальной политики Андрей Рева (известный своими скандальными высказываниями про “обжорство украинцев” и не только) заявил: уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%. В том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%".



В принципе, сама по себе формулировка “бедность среди работающих” отодвигает Украину в разряд стран третьего мира. Потому что в Европе, куда мы так стремимся, человек работающий и при этом живущий за чертой бедности – это нонсенс.



В конце 2016 года в Украине официально минимальную заработную плату получали 3,7 млн. человек. Прошло меньше, чем полтора года. И теперь минимальную заработную плату получают уже 5,8 млн. работающих. Из общего числа 16,1 млн. официально трудоустроенных граждан страны

По расчетам экспертов, чтобы жить при сегодняшней инфляции и ценах на уровне хотя бы 2012 года, украинцы должны получать около 25 тысяч грн. Именно поэтому более 60% работающих сограждан мечтают о новой более оплачиваемой работе. Что для страны, где самая популярная зарплата – минимальная, совсем не удивительно

Вообще, у нас слишком мало внимания обращается на статистику, сколько трудоспособных украинцев получают минимальную зарплату. Кабмин обожает щеголять цифрами роста средней заработной платы, которая, по его подсчетам, за прошлый год увеличилась аж на 35% и к началу 2018-го достигла отметки в 8,7 тыс. грн.Но что любопытно. Говоря о “зарплатном прогрессе”, власть предпочитает избегать абсолютных цифр и оперировать процентами прироста. Что позволяет демонстрировать внушительные достижения. На самом же деле хвастаться особо нечем.В конце 2016 года в Украине официально минимальную заработную плату получали 3,7 млн. человек. Из них 2,6 млн. человек – работники частной сферы, остальные – бюджетники. Об этом заявлял министр социальной политики Андрей Рева в интервью «РБК-Украина».Прошло меньше, чем полтора года. И теперь минимальную заработную плату получают уже 5,8 млн. работающих. Из общего числа 16,1 млн. официально трудоустроенных граждан страны. Эти данные интернет-изданию «Минфин» сообщили в Ассоциации налогоплательщиков Украины.Что будет дальше? Боюсь, что после следующего повышения минимальной зарплаты половина трудящихся нашей процветающей родины будут счастливыми обладателями этого самого заветного минимума.Почему? Потому что работодателям запрещено платить менее 3723 грн. (3200 грн. в 2017-м) за 8-часовой рабочий день. И только отдельные наемные работники, которые трудятся неполный рабочий день, могут получать меньше. Не удивительно, что таких – всего 500 тыс. человек по всей стране.Впрочем, у власти есть козырь, которым она теоретически могла бы опровергнуть наши доводы в пользу растущей бедности широких масс. Госстат осторожно, но с гордостью заявляет, что отмечен рост почти вдвое заработков свыше 10 тыс. грн.: если на декабрь 2016 года таких было менее 1 млн. работников, то на декабрь 2017-го – уже более 1,7 млн.При этом 780 тысяч человек зарабатывают 15 тыс. грн. и более. Самый высокий процент людей с заработками более 10 тыс. грн./мес. в торгово-фармацевтической отрасли – 57%, у чиновников – 47,8% и у шахтеров – 47%. По регионам больше всего высокооплачиваемых в Киеве – 39,4% и на Донбассе – 28,8%, меньше всего таких в Кировоградской и Черниговской областях – до 15%.Насчет высоких зарплат шахтеров Донбасса очень сомневаюсь. Судя по масштабной забастовке в “Селидовуголь” и на других шахтах, где основное требование – выплата долгов по зарплате, красивые цифры в угольной сфере существуют только на бумаге.Зато охотно верю в рост доходов чиновников. Зарплаты бюрократов в десятки тысяч гривен – это тренд сезона. Достаточно спорный для страны, где 40% работающего населения получает минимальную зарплату.Что касается сенсационных доходов в торгово-фармацевтической сфере, то не будем прикидываться наивными. Это широко известные способы оптимизации налогов через физлиц-предпринимателей и всякого рода ЧП. Во многих супермаркетах каждая вторая кассирша “пропускает” через себя денежные потоки своих работодателей. Но при этом ее реальная зарплата вряд ли дотягивает до средней по региону.При этом нельзя с абсолютной точностью сказать, сколько у нас людей, чьи доходы не учтены Госстатом. Известный финансовый аналитик Александр Охрименко предполагает, что данные охватывают менее 7,4 млн. чел., а трудоспособных у нас 15,9 млн.Ассоциация налогоплательщиков Украины называет цифру 16,1 млн. работающих при общем числе экономически активного населения 21,2 млн. По мнению экспертов, разницу в 5,1 млн. человек составляют неофициально трудоустроенные граждане, в том числе находящиеся за границей.Также не надо думать, будто все теневые трудяги – миллионеры. Напротив, значительное число частных предпринимателей, особенно в провинции и селе, не могут заработать себе и своим помощникам даже минимальную зарплату. И вынуждены скрываться от государства, чтобы не попасть на штрафные санкции.В результате уменьшается количество тех, кто несет на себе бремя налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, которая, вопреки разрекламированным заявлениям, остается довольно высокой – 41,5%. В том числе 22% – единый социальный взнос, 18% – налог на доходы физлиц и 1,5% – военный сбор.Как пишет сайт “Минфин”, ссылаясь на данные Ассоциации налогоплательщиков, только 10,3 млн. населения Украины (или 24,3%) обеспечивают 381,6 млрд. грн. поступлений в Сводный бюджет, а именно – 45,4%. И это при том, что половина из них получают минимальную зарплату.Наконец, последний важный индикатор, опровергающий миф о растущих доходах. По словам экспертов рекрутинговых агентств и сайтов поиска работы, почти половина работодателей решила пока не повышать оклады персонала.Хотя, опять-таки по расчетам экспертов, чтобы жить при сегодняшней инфляции и ценах на уровне хотя бы 2012 года, украинцы должны получать около 25 тысяч грн. Именно поэтому более 60% работающих сограждан мечтают о новой более оплачиваемой работе. Что для страны, где самая популярная зарплата – минимальная, совсем не удивительно.