Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, которым запрещается участие украинских спортсменов во всех соревнованиях, которые проходят на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.



“...Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“, украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, которые проходят на территории РФ”, — сообщил И.Жданов.



Он напомнил, что два года назад был издан приказ о запрете участия украинских спортсменов в коммерческих соревнованиях, которые не проходят под патронатом международных федераций. При этом участие в официальных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, этапам Кубков мира разрешалось.



Однако, по словам министра, “нынешнее время требует от нас более решительных действий”, поэтому был издан новый приказ.



“Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, является просто опасными для наших спортсменов”, — отметил И.Жданов.



Также он подчеркнул, что Минмолодежспорта призывает международные федерации не назначать соревнований на территории России, “где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА”.

