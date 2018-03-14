Названы лучшие города для обогащения на недвижимости

2017 год стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость Европы, в 2018-м инвесторы планируют превзойти показатели прошлого года, составившие 291 миллиардов евро.



По данным CBRE, треть инвесторов из региона Европы, Ближнего Востока и Африки рассчитывает потратить в 2018 году больше, чем в 2017-м. В прошлом году эта цифра составляла 26 процентов. При этом 45 процентов всех мировых инвесторов намерены вложиться в недвижимость в 2018 году.



Самыми привлекательными городами Европы для инвестиций в недвижимость аналитики называют Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт и Лондон. По сравнению с 2017 годом Париж переместился в этом рейтинге с пятого на первое место.



«Предпочтения инвесторов указывают, на каких рынках будет наблюдаться повышенная активность в течение следующих 12 месяцев, — прокомментировал изменения Джонатан Халл, управляющий директор отдела инвестиций в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки компании CBRE. — После выборов президента Макрона мы наблюдали изменение настроений во Франции и последовавший экономический импульс, который оно вызвало. Интерес инвесторов к Мадриду наблюдался благодаря улучшению основных экономических показателей. Снижающаяся доля свободных площадей в Амстердаме со временем привели к повышению его привлекательности. Нынешняя сила экономики Германии и дефицит предложения продолжают стимулировать спрос у инвесторов на всех ее ключевых рынках».



По прогнозу CBRE, Лондон также останется приоритетным направлением для неевропейских инвесторов, местный рынок недвижимости будет характеризоваться максимальной инвестиционной активностью.

