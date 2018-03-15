Путин благодарен крымчанам за решение о воссоединении с Россией

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена.



"Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России", - сказал Путин, выступая на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.



Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане "восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".



"Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение - проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких", - сказал Путин. Обратившись к участникам митинга "дорогие мои", глава государства подчеркнул, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом".



"Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", - заявил президент РФ.





