YouTube озаботился психикой своих модераторов

Видеохостинг YouTube запретил своим модераторам, фильтрующим подозрительный контент, заниматься своими обязанностями дольше четырех часов в день. Об этом рассказала главный исполнительный директор компании Сьюзен Войжитски, передает The Verge.



«Это настоящая проблема, я сама потратила множество времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно», — сказала она, пояснив, что руководство компании пошло на такой шаг из-за заботы о психическом здоровье сотрудников.



Войжитски пояснила, что ограничение для модераторов связано с заботой об их психическом здоровье.

