Ограничений в 30 льготных поездок в месяц Кабмин не утверждал - Розенко

Никаких ограничений в 30 льготных поездок в месяц в рамках монетизации льгот на транспорте правительство 14 марта не утверждало. Об этом в четверг, 15 марта, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в своем Facebook.



В частности, он назвал несколько уточнений относительно некорректно "разогнанной" вчера волны по монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников.



"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику", - пояснил Розенко.



По его словам, льготы будут предоставляться либо в безналичной (как сейчас), либо в наличной форме.



Решение же о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти, подчеркнул вице-премьер.



"Учитывая то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной/монетизированной формы льгот. Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме…", который вчера был одобрен правительством", - отметил Розенко.



Он также добавил, что органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не меньше минимальной социальной нормы.



"То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", - подчеркнул вице-премьер.

