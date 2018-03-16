Инженеры Toyota сконструировали робота-баскетболиста

Группа инженеров из японской компании Toyota в свободное от работы время построила человекоподобного робота Cue, способного точно исполнять свободные баскетбольные броски, пишет The Verge.



Чтобы убедиться в способностях робота-баскетболиста, его создатели устроили небольшое соревнование между ним и двумя профессиональными игроками клуба Alvark Tokyo, по итогам которого Cue одержал победу – он точно исполнил все 10 бросков, тогда как соперники допустили две ошибки.



Сообщается, что робот учился бросать баскетбольный мяч по кольцу при помощи системы искусственного интеллекта, но, судя по опубликованным видеороликам, инженеры применили более простые решения, поскольку робот просто повторяет одни и те же движения во время броска. Однако даже этого навыка Cue хватило для победы над людьми.









