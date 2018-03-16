В Ираке рухнул военный вертолет США

На западе Ирака разбился военный вертолет США. Об этом сообщает Reuters.



По информации агентства, на борту потерпевшего крушение HH-60 Pave Hawk находились семь человек, о выживших пока не сообщается. Группа спасателей уже находится на месте происшествия, говорится в заявлении Центрального военного командования Вооруженных сил США. Представители власти также заявили, что информации о том, что вертолет был сбит, не поступало.



Как уточняет агентство, вертолет, предназначенный для проведения поисково-спасательных операций в боевой обстановке, передислоцировался, когда потерпел крушение в провинции Анбар.



В то же время телеканал Al-Mayadeen передает, что все члены экипажа погибли. Источники сообщили об обнаружении шести тел. По информации Al-Mayadeen, вертолет упал из-за технической неполадки и загорелся при столкновении с землей.

