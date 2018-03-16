США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны

Власти США обвинили российских хакеров во «многоступенчатой кампании» по вторжению в объекты критической инфраструктуры страны, в том числе в энергетические и ядерные производства. Об этом говорится в совместном докладе министерства внутренней безопасности США и ФБР. В документе утверждается, что кибератаки, за которыми стояли «хакеры российского правительства», начались еще в марте 2016 года.



Мошенники с помощью фишинга заражали вредоносными программами сети небольших компаний энергетического сектора, постепенно получая доступ к более важным объектам.



Чиновники рекомендовали всем инфраструктурным компаниям, к сетям которых был выявлен несанкционированный доступ, обновить системы безопасности.



15 марта власти США объявили о внесении в санкционный список 14 россиян и «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «фабрики троллей». Всем им ранее были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.



В конце 2016 года американские власти ввели санкции против руководства ФСБ, ГРУ и трех компаний, подозреваемых в осуществлении кибератак. Кроме того, из страны были высланы 35 российских дипломатов.

