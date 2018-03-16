Солистки популярной молодежной группы Open Kids встретили своих подружек

Солистки популярной молодежной группы Open Kids побывали на съемках второго сезона детского талант-шоу "Круче всех", рассказали об успехах и признались, за кого из участников проекта они будут болеть.



Эти талантливые девчонки - всегда желанные гости в студии программы. Именно их песня стала саундтреком проекта. Каждое выступление маленьких участников "Круче всех" начинается и заканчивается под их одноименный хит. Музыка создает настроение и заряжает позитивом и юных героев, и зрителей, вызывая "То самое чувство, когда ты - круче всех". А еще -мотивирует и вдохновляет на новые успехи!



Песню "Круче всех!" любят и слушают не только дети и подростки, но и взрослые. Клип на этот хит уже собрал 140 млн просмотров на YouTube! Конечно же, тот факт, что песня стала саундтреком большого телевизионного шоу "Интера", сделал ее еще популярнее. "После премьеры проекта "Круче всех" очень много друзей, однокурсников говорили: "Как только включаешь телевизор - там ваша песня! Это так круто! И нам было безумно приятно это слышать", - делится эмоциями солистка Open Kids Лера Дидковская.



Кстати, после участия в телешоу Лера решила связать свою жизнь с телевидением. Девушка поступила на тележурналиста в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Кто знает, может скоро в качестве журналиста мы увидим ее в эфире "Интера"?



Еще одна участница группы Аня Бобровская вспоминает: "Когда вышел первый выпуск проекта "Круче всех" с нашим участием, мы с родителями смотрели. Было очень интересно наблюдать за такими умными и талантливыми детьми!"



Девушки признаются, что им сложно выделить кого-то одного из героев первого сезона талант-шоу: все дети понравились, они все - крутые. А вот во втором сезоне у них уже есть негласные фавориты: детская танцевально-вокальная группа под названием Detki. В ее составе – шесть талантливых девочек от 8 до 10 лет. Юные звездочки признаются, что для них группа Open Kids – пример для подражания. Более того, оказывается, что Detki знакомы со своими кумирами. Поэтому им было особенно приятно встретить солисток Open Kids на съемках "Круче всех" и ощутить их поддержку.



"Detki занимаются в той же студии, что и мы, вместе репетируем и даже вместе снимали видео", - рассказывает Юля Гамалий из Open Kids. А на вопрос, нет ли и звездного коллектива ощущения, что маленькие коллеги скоро начнут наступать им на пятки, девушки уверенно отвечают - никакой конкуренции между группами нет. "У нас разные музыка, творчество и целевая аудитория, – объясняет Аня Бобровская. - Напротив, мы очень рады за них, поддерживаем девочек и будем за них болеть на талант-шоу "Круче всех".



Чем же удивит телезрителей и ведущих проекта - Андрея Доманского и Андрея Данилевича - группа Detki, узнаем совсем скоро в одном из выпусков нового сезона талант-шоу "Круче всех". А в это воскресенье, 18 марта, в 18:00 покорять телезрителей своим энтузиазмом и целеустремленностью, интеллектом и невероятным талантом будут семь чудо-детей: 4-летний "доктор" и 2-летний знаток изобразительного искусства, 7-летняя любительница насекомых и 10-летний мальчик с невероятной памятью, 9-летние поклонники акробатического рок-н-ролла и 11-летняя эквилибристка, удостоенная награды Цирка дю Солей. Не пропустите встречу с ними в новом выпуске самого яркого и доброго детского талант-шоу на украинском ТВ!

