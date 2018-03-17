Правоохранители усилили охрану Киева - МВД

Патрульная полиция и военнослужащие Национальной гвардии усилили охрану Киева с целью недопущения попыток дестабилизации обстановки.



"С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы будут заботиться дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии. Для круглосуточного патрулирования привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы", - сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Фейсбуке в пятницу.



В информации отмечается, что дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущения попыток дестабилизации оперативной обстановки.



Правоохранителей ориентировали на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщение от граждан.

