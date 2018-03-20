Баллада о технопарках

Наши политики и аналитики любят мечтать о светлом будущем. Новый популярный тренд в их мечтах – технопарки. Правда, все новое – хорошо забытое старое. О технопарках, как и свободных экономических зонах (СЭЗ), говорили еще при Кучме. И не только говорили: до 2005 года в Украине было создано 11 СЭЗ, 72 ТПР; привлечено $2,5 млрд. иностранных инвестиций в 768 инвестиционных проектов. Потом «лавочку прикрыли» по настоянию МВФ и Евросоюза. И сейчас нам никто не разрешит предоставлять привилегии отдельным территориям и производствам. Так что нечего мечтать!



Обожаю читать про технопарки. Когда читаю, смеюсь. Выборка новостей на эту тему может “улыбнуть” и вас. Если эмоции не появились, дочитайте статью до конца. Итак, небольшой дайджест фрагментов публикаций на заданную тему.



“Технопарки в Украине имеют реальные шансы стать драйвером для роста экономики”.



“Когда мы провели первый этап ярмарки стартапов, то столкнулись со многими сложностями. Ездили в Амстердам и перенимали опыт развития их стартап-системы. Мы хотим понять, каким путем нам развиваться: строить огромные технопарки или создавать бизес-инкубаторы”.



“Украинский миллиардер Василий Хмельницкий анонсировал запуск в Украине первого полномасштабного технопарка UNIT Park. Он разместится на территории Киевского мотозавода (ул. Семьи Хохловых, 8), где в прошлом году Хмельницкий основал бесплатную школу программирования...”.



Итак, что такое в нашем понимании технопарки и зачем они нужны? Нужны они, разумеется, для привлечения в страну инвестиций и новых технологий. А их фишка в каких-то особых привилегиях.



Например, пока мы мечтали, бацька Лукашенко создал своим указом т.н. “Технопарк в Минске”. Предприятия, зарегистрированные в нем, могут находиться в любом уголке Беларуси, но обязаны производить только инновационные продукты (согласно перечню). За это им предоставляются налоговые льготы.



Формальным поводом к ликвидации СЭЗ и ТПР (территорий приоритетного развития) послужило исследование Всемирного банка за 2005 год и доклад МВФ. В исследовании было сказано, что “существует мало доказательств того, что зоны способствовали улучшению экономической активности в Украине”. Зато “СЭЗ активно использовались для ухода от налогообложения и для контрабанды товаров”

Так что рассуждения на тему, поможет ли в наполнении бюджета создание технопарков с льготным налоговым режимом, закрытых игровых зон, СЭЗ, территорий спецрежимов инвестдеятельности, свободных таможенных зон и т.д. – это бла-бла-бла в пользу бедных. Бедные – это мы. Бедные, но мечтательные. Размечтались, однако. Пора и за работу браться – собирать агросырье для мирового рынка. Уукраина же великая аграрная держава, а не силиконовая долина

Обратите внимание на эти два слова – налоговые льготы. Это и есть та наживка, на которую ловят инвестора. Налоговые льготы отличают технопарк от просто “кооператива” предприятий, которые выпускают что-то суперсовременное и технически новое.Мы уже проходили этап, когда в Украине широко применялись налоговые льготы. Речь идет о свободных экономических зонах, которые были созданы во второй половине 90-х соответствующими законами. И ликвидированы по настоянию МВФ и других западных партнеров в 2005-м. С приходом к власти Виктора Ющенко.Формальным поводом к ликвидации СЭЗ и ТПР (территорий приоритетного развития) послужило исследование Всемирного банка за 2005 год и доклад МВФ. В исследовании было сказано, что “существует мало доказательств того, что зоны способствовали улучшению экономической активности в Украине”. Зато “СЭЗ активно использовались для ухода от налогообложения и для контрабанды товаров”.В докладе МВФ риторика оказалась более жесткой: “Разрешенный СЭЗ беспошлинный импорт материалов нанес экономике значительный ущерб”.Дальше небольшая, но важная цитата из упомянутого документа: “Налоговые каникулы, которые являются обычными для экономических зон, создают мощные стимулы для тех предприятий, которые облагаются налогами, вступать в экономические связи с теми, кто не платит налогов, работая в рамках СЭЗ, с тем, чтобы перенести свои налоги на последних через механизмы трансфертного ценообразования”, – говорится в исследовании МВФ.Так это или нет? Вопрос спорный. Сторонники СЭЗ говорят, что подобные механизмы успешно реализованы в Китае. Промышленность в таких зонах платит налоги по льготным ставкам, но недополучение средств в бюджет компенсируется притоком инвестиций и созданием новых рабочих мест.В Украине также нельзя говорить о провале эксперимента. В 2000-2004 годах рост инвестиций в 11 СЭЗ и 72 ТПР опережал рост ВВП в среднем в 2,5 раза. Было привлечено $2,5 млрд. прямых иностранных инвестиций. Реализовывалось 768 инвестиционных проектов, сметная стоимость которых составляла $6,67 млрд. Было создано 137 600 рабочих мест. В бюджеты всех уровней уплачено $654 млн. На экономической карте Украины появились всемирно известные бренды: Jabil, Flextronics, Yadzaki, Skoda, Volkswagen, Philips, HP, Leoni, Sumitomo Electric Bordnetze.Но МВФ выступал не только против СЭЗ. Фонд добился отмены и других льгот. Например, отраслевых, для ГМК. По оценкам МВФ (отчет №03/173 за июль 2003 г.), только за 2001-й год металлурги заработали 1 млрд. грн. (при курсе 5 грн./$) на недоплате налога на прибыль. В итоге отмена льгот для металлургов стала предпосылкой к получению крупного кредита от Всемирного банка в 2003 году.В результате экономический рост начала 2000-х затормозился. Последний раз Украина продемонстрировала рекорд в 2004-м – прирост ВВП в 12% (!). Но это был кумулятивный эффект, заложенный разгоном локомотива экономики в 2002 и 2003-м. Дальше начался спад.Последний шаг в ликвидации отраслевых льгот был сделан в декабре 2014 года. А начиная с 2017 года Украина отказалась от последней значительной отраслевой льготы – специального режима налогообложения аграрного сектора, объем косвенной поддержки которого, по данным Министерства финансов, составлял в среднем 18 млрд. грн.Какое отношение это имеет к вопросу создания технопарков? Самое прямое. Технопарки подразумевают предоставление инновационным предприятиям налоговых льгот (в частности, по налогу на прибыль, ввозной пошлине и плате на землю) и других дополнительные преимущества. Это могут быть льготные условия аренды, оплаты коммунальных услуг, трудоустройства высококвалифицированного персонала.Но ничего подобного ни МВФ, ни ЕС нам делать не позволят. Меморандум с МВФ, Соглашение об Ассоциации с ЕС и даже условия, на которых мы вступили в ВТО, перекрывают любую возможность создавать привилегированное положение для отдельных производств. Мы также лишены права субсидирования таких проектов со стороны государства. Спросите, почему нам нельзя, а Беларуси можно? Потому что Беларусь не связана обязательствами с ЕС и МВФ и не у них сидит на коротком поводке.Так что рассуждения на тему, поможет ли в наполнении бюджета создание технопарков с льготным налоговым режимом, закрытых игровых зон, СЭЗ, территорий спецрежимов инвестдеятельности, свободных таможенных зон и т.д. – это бла-бла-бла в пользу бедных. Бедные – это мы. Бедные, но мечтательные. Размечтались, однако. Пора и за работу браться – собирать агросырье для мирового рынка. Уукраина же великая аграрная держава, а не силиконовая долина. Так что никаких технопарков. Кукуруза и подсолнух – наш национальный стартап.