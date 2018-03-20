Во Франции задержан Николя Саркози

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали во Франции во вторник, 20 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники. По данным собеседников издания, Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Сейчас его допрашивают в полицейском участке в Нантерре.



В то же время агентство AFP уточняет, что Саркози уже помещен под стражу.



В свою очередь издание Le Monde отмечает, что бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.



"Николя Саркози впервые допрашивают по этому делу с момента открытия дела в апреле 2013 года", - подчеркивает СМИ.

