В Украине в ближайшие сутки ожидаются метели

В Украине в ближайшие сутки 21 марта погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты, сообщает Укргидрометрцентр.Ночью и утром в большинстве областей ожидается снег, метель, в Днепропетровской, Полта вской, Харьковской и Сумской областях - сильный снег (в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед), днем в Украине местами небольшой снег.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с.На дорогах гололедица.



Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 11-16° мороза, в Крыму и Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве 21 марта ночью, утром снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974 году, самая низкая ночью -20,0° в 1942 году.



В Украине 22 марта без существенных осадков, лишь в южной части временами снег и мокрый снег.



На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 8-13° мороза, в Карпатах 14-19° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.



В Киеве 22 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

