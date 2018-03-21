МИД Чехии вызвал российского посла по делу Скрипаля

МИД Чехии вызвал российского посла по делу Скрипаля

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после слов официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Об этом сообщается в твиттере чешского ведомства.

«Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении.

Именно «Новичком», по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Накануне в МИД Швеции также был вызван российский посол, чтобы объяснить заявление официального представителя МИД России.