В ДНР обвинили Киев в пренебрежении Минскими соглашениями

Заявление командующего объединенными силами в Донбассе Сергея Наева далеко от реальности и демонстрирует откровенное пренебрежение минскими соглашениями, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.



Ранее Наев заявил, что не намерен контактировать с главами ЛНР и ДНР и будет говорить с ними "на языке военной силы".



"Громкие заявления нового командующего ничем не отличаются от заявлений его предшественников в военных операциях против народа Донбасса. "Верну Крым, освобожу от террористов Донбасс". Все та же воинствующая агрессия и риторика, далекая от реальности, все то же откровенное пренебрежение минскими соглашениями", — заявил Якубов.



Руководитель представительства ДНР в СЦКК подчеркнул, что данное заявление демонстрирует истинные намерения Киева, он предостерег командующего от любых попыток военной агрессии.



"В отличие от украинских коллег мы знаем и соблюдаем с усилием достигнутые договоренности. Очередная демонстрация истинных намерений управляемых Западом киевских властей. Единственное, что хотелось бы, так это предостеречь рьяного командующего от любых попыток военной агрессии, в противном случае, вне сомнения, будет дан зеркальный ответ", — заявил Якубов.

