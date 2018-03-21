Львовский облсовет потребовал от Киева разорвать дипотношения с Россией

Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины, председателю Верховной рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией, сообщила пресс-служба облсовета.



"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами… Мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — говорится в тексте документа. Среди причин принятия обращения депутаты указали проведение выборов в Крыму.



Члены Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для граждан РФ.



Дипотношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году. По законодательству Украины, предложения о разрыве отношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Москвой, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

