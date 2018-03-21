Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине

Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко во вторник заявила, что ей известны причины взрывов на складах с боеприпасами на Украине. "Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические (беспилотники — ред.), как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах", — заявила Савченко на брифинге.

Она утверждает, что ей известно об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на складах боеприпасов.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта прошлого года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". На следующий день пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".