Заказывал ли Путин покушение в Солсбери?

Британия пока не установила личность убийцы, покушавшегося на жизнь двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Тем не менее, министр иностранных дел Борис Джонсон уже знает, кто заказал это отравление. «Мы думаем, что вне всякого сомнения, это было решение (российского президента Владимира Путина) о применении нервно-паралитического отравляющего вещества на улицах Соединенного Королевства».

«Непростительно, — говорит об этом обвинении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Это противоречит здравому смыслу». В воскресенье в таком же духе выразился и сам Путин: «Это полная чушь, бред, нонсенс. Чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу! Это просто немыслимо!».



Путин повторил, что Россия предлагает свое содействие в проведении расследования.



Но Джонсон не сдается; он удваивает усилия. «Мы предоставили русским все возможности, чтобы те изложили альтернативную гипотезу… а они этого не сделали, — сказал министр. — У нас по сути дела есть доказательства… что Россия не только изучала возможности для доставки отравляющего вещества нервно-паралитического действия с целью убийства, но и создала, а также накопила запасы (примененного в Солсбери) „Новичка"».



Вполне понятно, почему Россию объявили главным подозреваемым. «Новичок» десятки лет назад создали российские военные, а бывший офицер российской разведки Скрипаль выдал русских шпионов МИ6.



Но здесь отсутствует мотив Кремля для совершения данного преступления.



Скрипаля осудили за измену и выдачу русских шпионов в 2006 году. Он провел в тюрьме четыре года, после чего его в 2010 году его обменяли на пойманных в США российских агентов. Если Путин хотел смерти Скрипаля в качестве назидательного урока всем потенциальным предателям, то почему он не ликвидировал его, когда тот находился в российской тюрьме?



И зачем ждать восемь лет после высылки Скрипаля в Англию? И каким образом это убийство на британской земле содействует интересам России?



Путин не глупец. Будучи ветераном разведки, он знает, что ни одно разведывательное агентство вероятного противника типа ЦРУ или МИ6 не стало бы обмениваться шпионами с Россией, если бы Кремль затем начал их убивать.



Здесь уместен знаменитый вопрос Цицерона: «Cui bono?» Кому выгодно это злостное преступление?



Безусловно, в данном случае это не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину.



После того, как Скрипалей нашли в коматозном, почти в предсмертном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери, мировое общественное мнение и западные СМИ подвергают Россию, Кремль и Путина непрестанным нападкам и критике.



Британия отреагировала на это вполне предсказуемо: возмущение, негодование, возмездие. Она выдворила из российского посольства в Лондоне 23 дипломата, которые являются разведчиками. Британцы относятся к Путину как к отверженному и выталкивают Россию из круга цивилизованных стран.



«Россия порвала международный свод правил», — возмущенно проревел министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson). Когда его спросили, как Москва может отреагировать на высылку своих дипломатов, тот заявил, что России надо «отойти и заткнуться».



Сторонникам Путина, в том числе, лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину, затыкают рты, их подвергают жестоким нападкам, называя соглашателями лишь за то, что они противятся поспешным выводам и суждениям.



Естественно, американцы выступили на стороне своего самого старого союзника, а президент Дональд Трамп ввел новые санкции.



Нас ежедневно убеждают в том, что Путин в 2016 году пытался повлиять на выборы в пользу Трампа. Но если это так, то зачем Путину заказывать столь публичное убийство, вынудившее Трампа отложить в сторону все свои попытки примирения?



Так кому же выгодно это злостное преступление?



Разве не той коалиции, основная часть которой сосредоточилась в нашей столице, демонстрируя непримиримую враждебность по отношению к России и отводя Америке роль продолжателя холодной войны, который должен сдерживать и загонять Москву в угол до тех пор, пока нам не удастся сменить тамошний режим?



Как же должен повести себя Трамп? Выступить на стороне наших британских союзников, но в частном порядке потребовать провести полное расследование и найти убедительные доказательства, прежде чем предпринимать необратимые действия.



Неужели это покушение действительно заказал Путин и Кремль, которые не только отрицают свою причастность, но и осуждают совершенное преступление?



А может, это дело рук каких-то неуправляемых самозванцев, желавших тех последствий, к которым, как им было известно, приведет убийство Скрипаля? Может, это были люди, стремившиеся навечно расколоть Россию и Запад?



Только полный болван мог не знать, к каким политическим осложнениям в отношениях России с США и Британией приведет это злодеяние.



Прежде чем мы начнем действовать, прислушавшись к вердикту Бориса Джонсона о том, что покушение заказал Путин, давайте вспомним следующее.



Мы узнали, что испанцы в 1898 году не взрывали броненосный крейсер «Мэн» в порту Гаваны, что вызвало войну между Испанией и США.



История о нападениях северовьетнамских торпедных катеров на американские эсминцы в Тонкинском заливе, приведшая к принятию Тонкинской резолюции и гибели 58 тысяч американцев во Вьетнаме, оказалась не совсем верной.



В 2003 году мы начали войну в Ираке, чтобы лишить эту страну оружия массового уничтожения, которого, как мы выяснили позднее, у Саддама Хусейна не было. 4 500 американских военнослужащих поплатились своими жизнями за поспешные выводы, а тысячи получили ранения. А сегодня некоторые тогдашние сторонники войны идут в авангарде конфронтации с Россией, громко требуя наказать ее.



Прежде чем мы начнем вторую холодную войну с Россией, которая может привести к войне горячей (чего удалось избежать в годы первой холодной войны), давайте постараемся во всем разобраться.

