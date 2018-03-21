BEPSом по бизнесу. И валютный «либерализец» в придачу

Широкая рекламная кампания развернулась вокруг законопроекта «О валюте». Его разработал Нацбанк, одобрил Нацсовет реформ, и торжественно подал в парламент президент. Согласно проекту, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии, а экспортерам могут отменить обязательную продажу валюты. Но могут и не отменить. И вообще не спешим радоваться: в паре с валютной либерализацией идет так называемый BEPS-пакет: суровое ужесточение налогового контроля...



Очень мало людей слышали аббревиатуру BEPS и еще меньше обратили на нее внимание. Хотя это реальный источник проблем и неприятностей для бизнеса, каким в начале 2000-х внезапно стал FATF. Но FATF борется с легализацией денег, заработанных преступным путем (отмывание), а BEPS с налоговой глобализацией.



Его задача сделать невозможным, чтобы международные корпорации зарабатывали доходы в одной стране, налоги платили в другой, реально присутствовали в третьей, а тратили свои “бабки” в четвертой. Еще одна разница заключается в том, что FATF – это организация с офисом в Париже, а BEPS – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается как Base Erosion and Profit Shifting – "Размывание налоговой базы и вывод доходов из-под налогообложения". Фантом, за которым погнались государственные органы Евросоюза, чтобы остановить неизбежное размывание границ. Пока что экономических.



Все началось в 2012 году, когда специалисты международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), между прочим, материнской структуры FATF, выпустили доклад, где подсчитали общие потери высоконалоговых стран (читай Европы и США) от недоплаченных хитрыми международными корпорациями налогов – $200-250 млрд. И это только прямые потери, а косвенных насчитали на триллионы.



После этого лидеры стран G20 обратились к специалистам ОЭСР с просьбой разработать план действий по разрешению проблем размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения. И уже в 2013 году ОЭСР предоставила такой план, получивший сокращенное название BEPS.



План BEPS состоит из 15-ти пунктов. Каждый пункт представляет собой описание отдельной налоговой проблемы и предлагаемые пути ее решения, которые должны быть имплементированы в национальное законодательство стран и международные договоры между ними. В октябре 2015 года ОЭСР завершила финальную разработку всех пунктов Плана и предоставила итоговый отчет, который был одобрен в ноябре 2015 года на саммите G20 в Турции.



Каждая страна-участник Конвенции после прохождения внутригосударственных процедур ее ратификации начнет процесс двусторонних переговоров со своими партнерами с целью пересмотра и внесения изменений в уже имеющиеся договоры об устранении двойного налогообложения. А все новые договоры таких стран должны будут изначально содержать закрепленные в Конвенции рекомендации

Не факт, что плодами валютной либерализации граждане и бизнес воспользуются с благодарным восторгом. Вполне возможно, что в то время, как “наемные аналитики” будут прославлять новый закон о валютном регулировании, бизнесу придется думать, куда спрятаться от введения плана BEPS в Украине и как номинально перераспределить активы в пользу тех стран, которые отстаивают свои интересы в борьбе с внедрением этого самого плана