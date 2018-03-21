BEPSом по бизнесу. И валютный «либерализец» в придачу
Широкая рекламная кампания развернулась вокруг законопроекта «О валюте». Его разработал Нацбанк, одобрил Нацсовет реформ, и торжественно подал в парламент президент. Согласно проекту, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии, а экспортерам могут отменить обязательную продажу валюты. Но могут и не отменить. И вообще не спешим радоваться: в паре с валютной либерализацией идет так называемый BEPS-пакет: суровое ужесточение налогового контроля...
Очень мало людей слышали аббревиатуру BEPS и еще меньше обратили на нее внимание. Хотя это реальный источник проблем и неприятностей для бизнеса, каким в начале 2000-х внезапно стал FATF. Но FATF борется с легализацией денег, заработанных преступным путем (отмывание), а BEPS с налоговой глобализацией.
Его задача сделать невозможным, чтобы международные корпорации зарабатывали доходы в одной стране, налоги платили в другой, реально присутствовали в третьей, а тратили свои “бабки” в четвертой. Еще одна разница заключается в том, что FATF – это организация с офисом в Париже, а BEPS – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается как Base Erosion and Profit Shifting – "Размывание налоговой базы и вывод доходов из-под налогообложения". Фантом, за которым погнались государственные органы Евросоюза, чтобы остановить неизбежное размывание границ. Пока что экономических.
Все началось в 2012 году, когда специалисты международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), между прочим, материнской структуры FATF, выпустили доклад, где подсчитали общие потери высоконалоговых стран (читай Европы и США) от недоплаченных хитрыми международными корпорациями налогов – $200-250 млрд. И это только прямые потери, а косвенных насчитали на триллионы.
После этого лидеры стран G20 обратились к специалистам ОЭСР с просьбой разработать план действий по разрешению проблем размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения. И уже в 2013 году ОЭСР предоставила такой план, получивший сокращенное название BEPS.
План BEPS состоит из 15-ти пунктов. Каждый пункт представляет собой описание отдельной налоговой проблемы и предлагаемые пути ее решения, которые должны быть имплементированы в национальное законодательство стран и международные договоры между ними. В октябре 2015 года ОЭСР завершила финальную разработку всех пунктов Плана и предоставила итоговый отчет, который был одобрен в ноябре 2015 года на саммите G20 в Турции.
Каждая страна-участник Конвенции после прохождения внутригосударственных процедур ее ратификации начнет процесс двусторонних переговоров со своими партнерами с целью пересмотра и внесения изменений в уже имеющиеся договоры об устранении двойного налогообложения. А все новые договоры таких стран должны будут изначально содержать закрепленные в Конвенции рекомендации
7 июня 2017 года в Париже 68 стран подписали Конвенцию BEPS. Еще 9 выразили намерение присоединиться к ней в самое ближайшее время. Конвенция закрепляет минимальные стандарты по предупреждению злоупотреблений налоговыми договорами; недопущению искусственного ухода от статуса "постоянного представительства"; а также борется с желанием иностранных корпораций присутствовать в экономике другого государства через электронные средства коммерции и при этом не уплачивать налоги в этом государстве.
Каждая страна-участник Конвенции после прохождения внутригосударственных процедур ее ратификации начнет процесс двусторонних переговоров со своими партнерами с целью пересмотра и внесения изменений в уже имеющиеся договоры об устранении двойного налогообложения. А все новые договоры таких стран должны будут изначально содержать закрепленные в Конвенции рекомендации.
Самое забавное, что мы во всем этом официально не участвуем. Из стран постсоветского пространства к Конвенции присоединились Армения, Грузия, Латвия, Литва и Россия. Эстония и Казахстан выразили намерение присоединиться в ближайшее время.
Украину почему-то не пригласили. Но мы рвем тельняшку на груди и всеми силами пытаемся доказать свою приверженность Плану BEPS. В частности, готовность принимать самые радикальные законодательные новации, которые еще не обкатаны и даже не приняты в самом Евросоюзе. Видимо, полагая, что такое рвение зачтется нам при выдаче финансовой помощи европейскими партнерами.
В качестве аргумента приводится Панама, которая публично отказалась внедрять стандарт CRS и присоединяться к международному автоматическому обмену налоговой информацией. И вскоре после этого разразился грандиозный скандал, в результате которого в свободном доступе оказались данные владельцев сотен тысяч оффшорных структур. Мы писали об этом в недавней статье. И упоминали версию, что недавно закрытая в результате скандала юридическая фирма Mossack Fonseca стала жертвой конкурентной борьбы “оффшорной мафии”. И BEPS тут ни при чем.
Тем не менее, принятие полного пакета законов BEPS является условием широко разрекламированной валютной либерализации, о чем заявил зампред Национального банка Олег Чурий. Он также утверждал, что Украина может попасть под санкции "из серии FATF", если не примет минимальный пакет законов BEPS.
Принятие закона "О валюте" представляется у нас как полная либерализация валютного рынка. Хотя это не совсем так. На самом деле речь идет о необходимости “осовременивания” и не только пенсий, но и хозяйственного законодательства.
Не так давно Верховная Рада одобрила в повторном втором чтении и в целом закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который пришел на смену закону, принятому еще в 1991 году.
То же самое касается и валютной сферы. Бизнес руководствуется принятым правительством еще в 1993 году декретом "О системе валютного регулирования и контроля" и рядом нормативных “приложений” к нему.
Планируется, что новый “валютный” закон заменят более десяти нормативно-правовых актов: декрет Кабмина, а также ряд инструкций, положений, писем и разъяснений самого Нацбанка.
Не факт, что плодами валютной либерализации граждане и бизнес воспользуются с благодарным восторгом. Вполне возможно, что в то время, как “наемные аналитики” будут прославлять новый закон о валютном регулировании, бизнесу придется думать, куда спрятаться от введения плана BEPS в Украине и как номинально перераспределить активы в пользу тех стран, которые отстаивают свои интересы в борьбе с внедрением этого самого плана
Самое популярное и широко обсуждаемое в СМИ нововведение касается физлиц: они смогут инвестировать за границу без индивидуальных валютных лицензий Нацбанка, для получения которых нужно было собрать пакет документов и подтверждать источник доходов для таких операций. Но даже при наличии документов Нацбанк мог отказать в лицензии.
Впрочем, возникает вопрос: насколько ценна данная либеральная новация для простого обывателя? Много вы знаете людей, которые инвестируют деньги за границу? Покупают напрямую акции иностранных компаний на заграничных биржах? Или вкладывают в недвижимость? Скорее, речь идет о создании дополнительных удобств для сильных мира сего. Чтобы они могли беспрепятственно оплачивать свою “личную евроинтеграцию”.
Более важный момент – это продление максимального срока для расчетов по операциям экспорта-импорта товаров до более чем 180 дней. А также обмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Однако эти послабления не будут “железобетонными”. Закон оставит за Нацбанком право вводить обязательную продажу части валютных поступлений сроком на полгода. И при необходимости пролонгировать эти меры. Фактически – та же норма, что действует сейчас.
Правда, наличие причин для введения ограничительных мер должен подтвердить независимый орган – Совет по финансовой стабильности, в который войдут представители Нацбанка, Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. Еще один совещательный бюрократический орган, который ничего не меняет по сути.
Но главное, что “валютный либерализец” прилагается конфеткой к упомянутому пакету BEPS (а вовсе не наоборот, как пытаются убедить нас представители власти). Кругом заявляется, что без BEPS наш бизнес будет повально использовать либеральное валютное законодательство для уклонения от уплаты налогов через оффшоры и для выведения валюты на счета связанных лиц.
Поэтому, вопреки предостережениям специалистов, в соответствующих министерствах и ведомствах идет поспешная разработка законодательной и нормативной базы для внедрения плана BEPS, к которому мы, напомню, до сих пор официально не присоединились и Конвенцию не подписали.
Все предупреждения о том, что данные меры не отработаны на уровне национальных законодательств стран ЕС, что, забегая “поперед батька в пекло”, мы лишаем крупный отечественный бизнес конкурентного преимущества по сравнению с международными корпорациями, повисают в воздухе. Ни Нацбанк, ни Кабмин ничего не слышат.
В итоге не факт, что плодами валютной либерализации граждане и бизнес воспользуются с благодарным восторгом. Вполне возможно, что в то время, как “наемные аналитики” будут прославлять новый закон о валютном регулировании, бизнесу придется думать, куда спрятаться от введения плана BEPS в Украине и как номинально перераспределить активы в пользу тех стран, которые отстаивают свои интересы в борьбе с внедрением этого самого плана.