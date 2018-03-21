Правительство ввело 5-10 летние гарантии на качество дорог, - Гройсман

Кабмин ввел контроль качества строительства дорог с гарантийным сроком от 5 до 10 лет.



Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Вводим контроль качества дорог. Некоторые вновь построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будут исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", - написал Гройсман.



Глава правительства подчеркнул, что дороги в Украине будут строить системно, учитывая необходимость соединить населенные пункты, а не только выполнить объем работ в километрах.



"Мы начали самое масштабное строительство дорог за всю историю независимой Украины. Нужно подойти к ремонту и строительству совершенно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", - добавил Гройсман.

