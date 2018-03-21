Суд отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко

Оболонский районный суд Киева отказался адвокатам Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства о повторном допросе президента Украины Петра Порошенко и допросе западных дипломатов по делу о государственной измене экс-президента Украины. Суд отклонил ходатайство о повторном допросе по этому делу П.Порошенко как необоснованное и неподкрепленное дополнительными мотивами.



Также суд отказал защите В.Януковича в допросе бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лорана Фабиуса, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон (с 1 декабря 2009 по 1 ноября 2014 года) и ряда других дипломатов.



Суд аргументировал это тем, что адвокаты не привели доказательства того, что эти лица не имеют дипломатического иммунитета.



Ранее 14 февраля суд уже отказывал защите В.Януковича в допросе этих дипломатов, поскольку они имеют право дипломатической неприкосновенности и адвокаты обвиняемого не предоставили подтверждение их согласия на дачу показаний.



По мнению стороны защиты, экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.



Допрос К.Эштон адвокаты В.Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что К.Эштон и У.Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.

